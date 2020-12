Wegen der Corona-Krise werden die für Februar 2021 in China geplanten Weltmeisterschaften der Snowboarder und Ski-Freestyler abgesagt. Das gab der Weltverband Fis am Mittwoch bekannt, kurz nachdem etliche Weltcups in China in Wintersportarten wie Ski alpin, Skispringen und Langlauf gestrichen worden waren. Vor allem die 14-tägige Quarantäne, die bei einer Einreise nach China vorgeschrieben ist, ist laut Fis der Grund für die Absage. Die Weltcups in diesem Winter sollten als Generalproben für die Winterspiele im Frühjahr 2022 in China dienen. Ob und wie die Titelkämpfe der Freestyler nachgeholt werden, war zunächst offen. Auch sonst sorgt die Pandemie im Wintersport für immer größere Probleme: Nach Norwegen ziehen auch Schweden und Finnland ihre Teilnahme an den Weltcup-Rennen im Skilanglauf in Davos und Dresden zurück. Die Sportler fürchten, mit dem Coronavirus infiziert zu werden. Ob die derzeit drei besten Langlaufnationen an der Tour de Ski im Januar 2021 in der Schweiz und Italien teilnehmen, ist offen.