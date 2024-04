Karlheinz Pichler ist neuer Disziplinentrainer Abfahrt und Super-G im Frauenteam des deutschen Skiverbands (DSV). Wie der DSV am Mittwoch mitteilte, löst der 54-jährige Tiroler Andreas Fürbeck ab. Pichler begann seine Trainerkarriere im ÖSV in verschiedenen Funktionen, unter anderem war er ab 2011 verantwortlicher Trainer der Frauen-Speedmannschaft. 2017 wechselte er nach Liechtenstein, wo er Tina Weirather betreute. Ab 2019 stand Pichler als Leitender Trainer Speed in Schweden für die Männer in der Verantwortung, bevor er 2022 die Riesenslalomgruppe der Frauen im ÖSV übernahm. "Zusammen mit meinen Trainerkollegen ist es unser Ziel, eine Speedmannschaft um Kira Weidle und Emma Aicher aufzubauen", erklärt Pichler. "Dabei wollen wir auch das Niveau im Riesenslalom steigern und junge Athletinnen an die Spitze heranführen."