Die deutsche Frauen-Staffel ist nach ihrem starken zweiten Platz beim Skilanglauf-Weltcup in Toblach disqualifiziert worden. Der Grund war ein Fehler in der Aufstellung: Auf der Startliste stand Coletta Rydzek als Schlussläuferin, an den Start ging aber die nicht gemeldete Sofie Krehl. Nach dem Zieleinlauf wurde das DSV-Quartett aus der Wertung genommen. Zuvor hatten Olympiasiegerin Katharina Hennig, Laura Gimmler, Pia Fink und Krehl noch das erste Staffel-Podest seit sechs Jahren bejubelt. "Ich habe die Namensänderung viel zu spät gemeldet. Ganz klarer Fehler meinerseits", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder: "Aber die Leistung war Weltklasse." Nach 4x7,5 Kilometern hatte das DSV-Team 13,9 Sekunden hinter Olympiasieger Norwegen gelegen. So erbte Rang zwei aber Schweden vor den USA.