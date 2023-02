Kombinierer Julian Schmid hat seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Der 23-Jährige gewann beim Heimspiel in Oberstdorf nach einer packenden Aufholjagd den Zielsprint einer vierköpfigen Spitzengruppe und untermauerte drei Wochen vor der WM in Planica seine Medaillenambitionen. Platz zwei ging an den Norweger Jens Luraas Oftebro vor Franz-Josef Rehrl (Österreich). Ein Traum sei in Erfüllung gegangen, sagte Schmid, "im eigenen Ort zu gewinnen, ist etwas Besonderes. Hier sind so viele Leute, die ich seit der Kindheit kenne", sagte Schmid in der ARD. Einen Tag nach dem undankbaren vierten Rang, war er als Dritter in den Langlauf gegangen und holte Sprung-Sieger Franz-Josef Rehrl (Österreich) pünktlich auf der Zielgeraden ein.