Die Volleyballerinnen des TV Altdorf haben die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga Süd übernommen. Nach ihrem glatten 3:0-Erfolg beim hessischen Klub TV Waldgirmes setzten sich die Mittelfränkinnen am Samstag mit drei Siegen aus vier Spielen an die Spitze. Ligakonkurrent SV Lohhof schlug bei seinem Saisonauftakt im bayerischen Derby die Roten Raben Vilsbiburg II mit 3:0, der TV Dingolfing musste hingegen nach seinem Auftaktsieg in Planegg in seinem ersten Heimspiel eine 1:3-Niederlage gegen Bad Soden hinnehmen. Planegg verlor zugleich auch seine dritte Partie deutlich, gegen Wiesbaden II kassierte der Klub eine 0:3-Heimschlappe. Auch bei den Männern gibt es im TV/DJK Hammelburg, der das bayerische Derby gegen Mühldorf 3:2 gewann, einen bayerischen Zweitliga-Spitzenreiter. Grafing und Schwaig verloren ihre Heimspiele gegen Mainz und Dresden dagegen jeweils knapp in 2:3 Sätzen.