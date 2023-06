Von SID, Nagoya

Die deutschen Volleyballerinnen haben die Auftaktwoche der Nations League in Nagoya/Japan mit positiver Bilanz abgeschlossen. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen sicherte sich gegen Bulgarien durch ein 3:2 (18:25, 25:20, 23:25, 26:24, 15:10) trotz zweimaligen Satzrückstands den dritten Erfolg im vierten Spiel. Dabei wehrten die Vorjahreszehnten im vierten Satz einen Matchball ab. Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes, die nach Siegen gegen die Niederlande und Kroatien zuletzt China 0:3 unterlegen war, hat die Nations League doppelte Bedeutung. Zum einen kämpft das Team um Weltranglistenpunkte für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris, außerdem dienen die Länderspiele der Vorbereitung auf die EM ab Mitte August im eigenen Land sowie in Belgien, Estland und Italien. Nächste Station für das deutsche Team ist Brasiliens Hauptstadt. Dort treffen Heynens Spielerinnen auf Thailand (14.6), Japan (16.6.), die Gastgeberinnen (17.6.) und Südkorea (18.6). Die vier abschließenden Vorrundenbegegnungen finden in Südkorea (27.6, bis 2.7.) gegen die Dominikanische Republik, Polen, Serbien und die USA statt. Die je vier besten Teams aus den beiden Achter-Gruppen qualifizieren sich für das Finalturnier in Arlington/Texas (12. bis 16.7.).