Alexander Waibl ist neuer Bundestrainer der deutschen Volleyballerinnen. Sein Vorgänger Vital Heynen hatte den Deutschen Volleyball-Verband (DVV) kurzfristig um eine Vertragsauflösung gebeten. Waibl, der seit 2009 Cheftrainer des Dresdner SC in der Frauen-Bundesliga ist, übernimmt die Nationalmannschaft zunächst bis Ende August, eine Doppelfunktion als Bundesliga- und Bundestrainer über den Sommer hinaus ist nicht vorgesehen. "Wir freuen uns, mit Alex einen hervorragenden und sehr erfahrenen deutschen Trainer gewonnen zu haben, den sich auch die Mannschaft gewünscht hat", sagt Jaromir Zachrich, DVV Vorstand Sport. Der gebürtige Stuttgarter Waibl führte die Dresdnerinnen 2014, 2015, 2016 und 2021 jeweils zur deutschen Meisterschaft. 2016, 2018 und 2020 gewann er mit ihnen den DVV-Pokal. In der laufenden Saison war Dresden im Playoff-Halbfinale gegen Stuttgart ausgeschieden.

Heynen verlässt den Verband zu einem überraschenden Zeitpunkt. Bereits von 2012 bis 2016 war der Belgier Trainer der deutschen Männer und führte sie zu WM-Bronze, Anfang 2022 kehrte er dann zum DVV zurück und wagte den Wechsel zum Frauen-Volleyball. "Wir bedauern seine Entscheidung sehr - gerade zum jetzigen Zeitpunkt -, aber wir respektieren sie und wünschen ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute", sagte Zachrich.

Vom 20. April an bereiten sich die deutschen Frauen in Kienbaum auf die Nations League vor. Um sich ihren Traum von den Olympischen Spielen in Paris noch zu erfüllen, müssen sie dort mit Siegen Punkte und Plätze in der Weltrangliste gutmachen. "Die Ausgangslage ist schwierig, aber wir haben die Spielerinnen, mit denen man das schaffen kann", sagt Waibl: "Wir wollen Olympia noch möglich machen."