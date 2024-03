Vilsbiburgs Erstliga-Volleyballerinnen sind in Schwerin mit einer 1:3-Niederlage in die Best-of-three-Serie ihres Playoff-Viertelfinals gestartet. Angeführt von seiner starken Diagonalangreiferin Pauline Martin (27 Punkte) lieferte der Achte der Hauptrunde dem Titelkandidaten und Erstplatzierten aus dem Norden einen beherzten Kampf. Nach einem ersten Satz zum Vergessen (14:25) berappelte sich das Team von Interimscoach Alberto Chaparro, wehrte im zweiten Durchgang (30:32) fünf Satzbälle ab und entschied den dritten (25:22) für sich. Im vierten Satz hatten die klaren Favoritinnen dann wieder knapp die Nase vorn (22:25), so dass Vilsbiburg sein Heimspiel am Mittwoch gewinnen muss, um noch ein Entscheidungsspiel zu erzwingen.