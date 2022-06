Von dpa

Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga gegen Frankreich die vierte Niederlage in Folge kassiert. Das Team des neuen Bundestrainers Michal Winiarski verlor am Sonntag gegen die Franzosen, die bei Olympia 2021 Gold gewannen, mit 1:3 (16:25, 19:25, 25:19, 21:25). Bester deutscher Angreifer in Quezon (Philippinen) war Linus Weber mit 16 Punkten. Die Mannschaft tritt mit einem jungen Kader und ohne Topspieler Georg Grozer an, der sich diesen Sommer auf die Regeneration konzentriert. Deutschland hat nun drei Spiele gewonnen und fünf verloren.