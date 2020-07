Nawaro Straubing ist auf der Suche nach seiner dritten Mittelblockerin fündig geworden. Der Volleyball-Bundesligist verpflichtet die Slowakin Sandra Szaboova. Die 24-Jährige kommt aus Chamalieres zu Nawaro. Vor ihrem Engagement in der französischen Liga spielte sie beim SC Potsdam. Szaboova freut sich, zurück in der Bundesliga zu sein: "Ich habe das hohe Spielniveau in der Liga vermisst. Alles ist super organisiert und die Fans machen immer eine tolle Stimmung." Auch Nawaro-Trainer Benedikt Frank zeigte sich angetan von dem Transfer. "Mit Sandy kommt eine Spielerin, die noch mal so richtig angreifen will und die die Liga kennt", sagte er. "Sie ist ein ruhiger, aber sehr guter Typ. Sie wird uns im Mittelblock sicher weiterhelfen, als Spielerin mit Erfahrung, aber auch mit Perspektive. Ich freue mich sehr darauf."