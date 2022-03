Die Roten Raben Vilsbiburg haben sich vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. Nach dem 3:1 (21:25, 26:24, 25:17, 25:19)-Heimsieg gegen den VC Neuwied 77 ist das Erstliga-Volleyballteam um Kapitänin Jodie Guilliams nicht mehr von Platz acht zu verdrängen. Das Spiel gegen den Tabellenletzten erwies sich am Samstag allerdings als schwierig. Auch weil Neuwied eine sehr couragierte Vorstellung zeigte und die Raben, die auf Außenangreiferin Alexis Hart und Chefcoach Florian Völker verzichten mussten, am Ende einer coronabedingt turbulenten Woche nur phasenweise ihren Rhythmus fanden. Zum Abschluss der Hauptrunde warten zwei Nachholspiele am Dienstag gegen Erfurt und am Samstag in Aachen auf Vilsbiburg.