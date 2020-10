Aufgrund eines positiven Falls im Umfeld der Volleyballerinnen von Nawaro Straubing ist das für Samstag geplante Bundesliga-Auswärtsspiel in Wiesbaden kurzfristig abgesagt werden. Um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen, musste sich das Team in häusliche Quarantäne begeben. Die Nachricht hatten die Verantwortlichen am frühen Freitagabend auf dem Weg nach Wiesbaden erreicht. "Sie kam für uns alle sehr plötzlich", sagte Managerin Ingrid Senft. "Aber es ist das Richtige, das Spiel abzusagen. Wir hoffen, dass das komplette Team gesund ist, und werden das weitere Vorgehen mit den Behörden abstimmen." Inwieweit davon auch das kommende Heimspiel am Samstag gegen den SSC Palmberg Schwerin betroffen ist, werde sich Anfang der Woche klären.