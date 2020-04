Die Volleyball-Bundesliga (VBL) hat aufgrund der Corona-Pandemie ein umfangreiches Maßnahmenpaket für die Vereine der ersten und zweiten Bundesligen geschnürt. Wie die VBL am Montag mitteilte, umfasst das Paket knapp 200 000 Euro an Zahlungsreduktionen für die Vereine sowie weitere rund 100 000 Euro Direkteinsparungen im Haushalt der VBL GmbH. Vereine können darüber hinaus Lizenzgebühren in Raten zahlen, um möglichen Liquiditätsengpässen vorzubeugen. In Teilen werden auch Geldstrafen für Verstöße gegen das Lizenzstatut ausgesetzt. Außerdem verzichten die Lizenzliga-Schiedsrichter auf einen Teil ihrer Honorare, die wirtschaftliche Lizenzierung verkürzt und alle bestehenden Ausnahmeregelungen für Spielhallen werden verlängert. "Wir werden die Situation weiterhin genau verfolgen und analysieren, um die Maßnahmen auch veränderten zukünftigen Bedürfnissen und Gegebenheiten anpassen zu können", sagte VBL-Präsident Michael Evers. Bisher gelten die Maßnahmen nur für die Saison 2020/21.