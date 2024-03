Volleyball-Meister Allianz MTV Stuttgart kann auch in der nächsten Saison auf seine Top-Angreiferin Krystal Rivers bauen. Die US-Amerikanerin verlängerte ihren Vertrag um ein weiteres Jahr und wird in der Spielzeit 2024/25 das siebte Jahr für den DVV-Pokalsieger aufschlagen. Krystal Rivers habe dem MTV Stuttgart "in den letzten Jahren drei Meisterschaften, zwei Pokalsiege und einmal den Supercup gebracht", sagte Geschäftsführer Aurel Irion. Die Diagonalangreiferin sei "seit Jahren das Aushängeschild der Volleyball Bundesliga" sowie "die Garantin für den sportlichen Erfolg".