Die Roten Raben Vilsbiburg haben ihr Testspiel an diesem Freitag (17.30 Uhr) in der heimischen Ballsporthalle gegen den italienischen Profiklub Trentino Rosa abgesagt. Wie der Volleyball-Erstligist mitteilte, haben sich beide Klubs wegen eines Corona-Verdachtsfalls im Team der Italienerinnen darauf verständigt, die Partie nicht wie geplant auszutragen. Die Roten Raben starten am 6. Oktober mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger VC Neuwied 77 in die neue Saison, drei Tage später erwarten sie Allianz MTV Stuttgart, den Meisterschaftszweiten der vergangenen Saison, zum ersten Heimspiel in Vilsbiburg.