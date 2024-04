Im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft haben die Berlin Volleys ein alles entscheidendes fünftes Spiel erzwungen. Mit dem nach dramatischem Verlauf erzielten 3:2 (23:25, 25:15, 23:25, 25:19, 15:13)-Sieg beim VfB Friedrichshafen im vierten Finalspiel am Dienstag glich der Titelverteidiger in der Play-off-Serie nach zwei Niederlagen zu Anfang zum 2:2 aus. Am kommenden Sonntag fällt nun in einem echten Endspiel in Berlin die Entscheidung, wer deutscher Meister 2024 wird und dann mit 14 Titelgewinnen auch alleiniger Rekordmeister ist.