"Endlich wieder eine magische Nacht" - so haben die Erstliga-Volleyballerinnen von Nawaro Straubing ihre Samstagspartie gegen die Ladies in Black Aachen zusammengefasst, in der sich das abstiegsbedrohte Ensemble nach 128 Spielminuten und der Abwehr zweier Matchbälle mit 3:2 (25:16, 25:27, 25:17, 22:25, 16:14) durchsetzte. Aachens Coach Guillermo Gallardo zollte seinem ehemaligen Verein "riesigen Respekt". Sogar drei Punkte schienen für die Raben im vierten Satz möglich. Neben Sina Fuchs, die mit 91 Prozent gelungenen Annahmen herausragte, der in der Abwehr kaum zu überwindenden Libera Amber de Tant und der Mittelblockerin Samantha Cash, die 19 Punkte sammelte, wuchs vor allem die 18-jährige Diagonalspielerin Puck Hoogers mit 28 Punkten über sich hinaus. Und sogar die 16-jährige Emilia Jordan, die als Zuspielerin erstmals in der Starting-Six stand, trug dort maßgeblich zum Erfolg bei - und beendete das Duell in der Verlängerung des Tiebreaks mit einem Ass. Die beiden Teenager erfüllten ihre Aufgaben "überragend", lobte Straubings Coach Bart-Jan van der Mark. Es war Straubings dritter Saisonsieg, mit dem die Niederbayerinnen allerdings noch weit davon entfernt sind, den vorletzten Tabellenplatz zu verlassen. Das Heimspiel der Roten Raben Vilsbiburg am Samstag gegen Erfurt war dagegen entfallen. Die obligatorischen Corona-Tests der Vilsbiburgerinnen hatten am Freitag nach einem bereits bekannten Fall weitere positive Befunde erbracht, die nach Aussage der Liga "eine Infektionskette erkennen" ließen. Ein neuer Termin werde gesucht.