Die Europäische Fußball-Union Uefa hat einen Sechsjahresvertrag mit der US- Mediengruppe Paramount für die Übertragungsrechte an den drei Europacup-Wettbewerben bis zur Saison 2029/30 geschlossen und soll dafür laut The Athletic rund 1,5 Milliarden Euro kassieren. Der neue Vertrag gilt ab der Spielzeit 2024/25. Pro Saison sollen 250 Millionen Euro an die Uefa fließen - und damit offenbar mehr als das Doppelte als bisher. Mit der Spielzeit 2024/25 tritt eine Aufstockung der Starter von 32 auf 36 in Kraft, die Anzahl der Spiele steigt von 125 auf 225.