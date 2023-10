Die Familie bat um Gebete - und hofft auf finanzielle Unterstützung. Über eine Crowdfunding-Seite sollten für die Deckung der medizinischen Kosten 50 000 Dollar gesammelt werden. Am Mittwoch waren bereits über 140 000 Dollar zusammengekommen, das Spendenziel wurde fast um das Dreifache überboten - vergessen haben die US-Bürger "America's Sweetheart" nicht. In den USA ist Retton eine Legende und genießt große Popularität. Die 55-Jährige war eine der prägenden Athletinnen von L.A. 1984, sie gewann als erste US-Amerikanerin die Goldmedaille im Mehrkampf, zudem sicherte sie sich Silber im Sprung und mit dem Team sowie Bronze beim Bodenturnen und am Stufenbarren. Auch nach ihrer aktiven Karriere blieb sie im Rampenlicht. Die 1,45 m kleine Retton hatte kleinere Gastauftritte in Fernsehserien und Kinofilmen wie "Baywatch" oder "Die Geister, die ich rief..." an der Seite von Bill Murray. 1993, fast zehn Jahre nach ihren Olympiaerfolgen, wurde sie in einer landesweiten Umfrage zur beliebtesten Athletin der USA gewählt.