Von Volker Kreisl

Eigentlich, so dachten sie damals wohl, ist es ganz einfach. Kinder sind noch nicht zur Selbstdisziplin fähig, also müssen sie belohnt oder bestraft werden. Sie lernen, indem sie spüren. Und deshalb, erzählt Lisa Mason, lag damals, in den frühen Neunzigerjahren, in ihrem Gym auch manchmal ein Stück Kunstrasen unter dem Stufenbarren. Für solche, die nicht recht spurten.