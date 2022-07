Wegen einer erneuten Knieblessur fällt der Turner Marcel Nguyen für die Heim-Europameisterschaften Mitte August in München aus. Das gab der Olympia-Zweite von 2012 am Freitag bekannt. "Ich bin sehr frustriert, denn ich hatte doch sehr viel investiert in den letzten drei Jahren", sagte der 34-Jährige, der einer der Botschafter für München 2022 war. Sein Ziel sei weiterhin, die Sommerspiele 2024 in Paris als Athlet zu erleben.