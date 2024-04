Barren-Weltmeister Lukas Dauser hat beim World Challenge Cup in Osijek/Kroatien an seinem Paradegerät gewonnen. Der 30-Jährige triumphierte beim ersten Auftritt im Olympiajahr dank einer starken Vorstellung im Finale mit 15,55 Punkten vor Europameister Ilja Kowtun aus der Ukraine (15,35) und dem Schweizer Noe Seifert (14,60). Mit Blick auf Olympia in Paris im Sommer sei er "voll im Plan", sagte Dauser, in Topform befinde er sich aber noch nicht: "Gerade an den Quali-Tagen habe ich gemerkt, dass ich noch nicht wieder zu 100 Prozent im Wettkampf-Modus bin".