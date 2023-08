Die Turnerin Simone Biles aus den USA hat nach zwei Jahren Wettkampfpause ihr Comeback gegeben. Die viermalige Olympiasiegerin startete am Samstagabend bei den U.S. Classics in Chicago und holte sich zugleich den Sieg im Mehrkampf. Ihren bislang letzten Wettkampf hatte die 26-Jährige im Juli 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio bestritten. Nach einem Blackout am Sprung hatte sie das Finale des Mannschaftswettbewerbs abgebrochen. Biles machte damals mentale Probleme öffentlich und verzichtete deswegen auf mehrere Starts, holte danach aber am Schwebebalken noch die Bronzemedaille. Im April hatten sie und der Football-Profi Jonathan Owens geheiratet.

Die Turnerin gehörte zu hunderten Turnerinnen und deren Eltern, die wegen sexuellen Missbrauchs gegen den früheren amerikanischen Teamarzt Larry Nassar geklagt hatten. Seither spricht sie offen über ihre emotionale Belastung. Bereits nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio hatte Biles eine zweijährige Wettkampfpause 2018 in Chicago beendet. In ihrer bisherigen Karriere gewann die US-Turnerin 25 Medaillen bei Weltmeisterschaften und sieben bei Olympischen Spielen. Die U.S. Classic dienen als Qualifikation für die nationalen Meisterschaften, die dieses Jahr Ende August in San José stattfinden.