Rebeca Andrade hat bei den Turnweltmeisterschaften in Liverpool einen besonderen Triumph geschafft. Als erste Brasilianerin sicherte sie sich die Krone im Mehrkampf. Die Sprung-Olympiasiegerin aus Rio de Janeiro setzte sich in der Mehrkampf-Entscheidung vor Shilese Jones aus den USA und Jessica Gadirova aus Großbritannien durch. Die neue Weltmeisterin trat die Nachfolge von Angelina Melnikowa an, die als russische Athletin wegen des Angriffskrieges in der Ukraine in Liverpool nicht an den Start gehen durfte. Erst wenige Stunden vor Wettkampfbeginn hatte die 17-jährige Karina Schönmaier von ihrem bevorstehenden Einsatz erfahren. Nach den Absagen zweier Mitkonkurrentinnen rutschte die Schülerin aus Buchholz nachträglich ins Finale. Die WM-Debütantin spielte in dem Weltklassefeld erwartungsgemäß nur eine Nebenrolle, sie kam ohne Sturz durch und belegte Rang 22. Mehrkampf-Gold bei den Männern ging am späten Abend an den Japaner Daiki Hashimoto, den Olympiasieger von 2021. Lukas Dauser wurde Elfter, dabei gelang dem 29-Jährige allerdings eine hervorragende Generalprobe für das Barrenfinale am Sonntag. Der Unterhachinger erhielt mit 15,166 Punkten die Tageshöchstwertung an seinem Spezialgerät.