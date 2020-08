Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München hat Mittelfeldspieler Philipp Erhardt verpflichtet. Der 26-Jährige stand seit 2012 beim SV Mattersburg unter Vertrag und absolvierte für den Klub 112 Spiele (ein Tor) in der ersten österreichischen Fußballliga. Für Erhardt ist der Wechsel zu Türkgücü die erste Station außerhalb seines Heimatlandes. "Es ist mir nicht leicht gefallen, Mattersburg nach acht Jahren zu verlassen", wird Erhardt zitiert. "Es ist aber Zeit für etwas Neues geworden und die Herausforderung zukünftig bei einem ambitionierten und aufstrebenden Verein in Deutschland zu spielen, hat einen großen Reiz." Türkgücüs Kaderplaner Roman Plesche sagte: "Er war in Mattersburg Leistungsträger und wusste stets mit einer hervorragenden Mentalität zu überzeugen. Das ist eine Eigenschaft, die im Fußball extrem wichtig ist und auch deswegen haben wir uns sehr um ihn bemüht." Am Dienstag hatte Türkgücü bereits die Verpflichtung von Torhüter Rene Vollath bekannt gegeben.