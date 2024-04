Der TSV 1860 München muss künftig ohne Stürmer Fynn Lakenmacher planen. Wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte, nimmt der 23-Jährige "das ihm unterbreitete Vertragsangebot" nicht an. Lakenmacher verlässt die "Löwen" zum Saisonende und wechselt zum SV Darmstadt 98, der als abgeschlagener Tabellenletzter vor dem Abstieg aus der Bundesliga steht.

Der Angreifer war im Sommer 2022 vom TSV Havelse nach München gewechselt. In 65 Einsätzen in der dritten Liga erzielte er dabei zwölf Tore, alle im Grünwalder Stadion. "Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv um Fynn bemüht und ihm ein verbessertes Vertragsangebot vorgelegt", sagte 1860-Sportchef Christian Werner. "Dass sich Fynn für das Angebot aus Darmstadt entschieden hat, bedauern wir. Dennoch ist ein Wechsel eines Spielers in eine höhere Liga auch eine Auszeichnung für die Arbeit beim TSV 1860 München." Lakenmacher sagte: "Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, da ich mich sowohl im Verein als auch in der Stadt sehr wohlgefühlt habe. Für mich persönlich ist der Wechsel ein Aufstieg und eine neue Herausforderung."