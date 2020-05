Der Fußball-Ligabetrieb in Tschechien wird wie geplant am kommenden Samstag wieder aufgenommen werden. In der ersten Begegnung nach zweieinhalbmonatiger Corona-Pause treffen FK Teplice und FC Slovan Liberec aufeinander. Eine zweite Serie von Labortests auf das neuartige Coronavirus sei bei beiden Mannschaften sowie Schiedsrichtern und anderen Beteiligten negativ ausgefallen, teilte der Ligaverband am Freitag in Prag mit. Bisher wurden zwei Spieler bei tschechischen Erstligavereinen positiv getestet worden - einer bei FK Mlada Boleslav und einer beim Titelverteidiger SK Slavia Prag.