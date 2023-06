Triathletin Lisa Tertsch hat bei der EM in Madrid Silber auf der Kurzdistanz gewonnen. Die 24-jährige Potsdamerin kam sieben Sekunden hinter Jeanne Lehair (Luxemburg) ins Ziel; Tanja Neubert verpasste Bronze um 24 Sekunden und wurde Vierte. Aufgrund der schlechten Wasserqualität wurde der Wettkampf als Duathlon ausgetragen. Statt zu schwimmen liefen die Triathletinnen fünf Kilometer zu Fuß, danach folgten 40 Kilometer auf dem Rad, ehe zehn weitere Kilometer zu Fuß gefragt waren. Unterdessen hatte Jan Frodeno, 41, bei der von einem tödlichen Unfall überschatteten EM des Ausrichters Ironman in Hamburg den Titel verpasst. Der dreimalige Weltmeister wurde am Sonntag in seinem letzten Profirennen in Deutschland Vierter. Der Kölner beendet am Ende des Jahres seine Karriere. Der Franzose Denis Chevrot verteidigte seinen Titel vor dem Belgier Pieter Heermeryck und dem Dänen Kristian Hogenhaug.