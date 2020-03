Der Langstrecken-Triathlon in Roth, für den sich auch die beiden Ironman-Weltmeister Jan Frodeno und Anne Haug angemeldet hatten, fällt wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Die bekannte Veranstaltung über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen hätte am 5. Juli stattfinden sollen. "Schweren Herzens mussten wir die Entscheidung treffen", hieß es in einer Mitteilung der veranstaltenden Familie Walchshöfer: "Es bleibt uns nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden keine andere Wahl." Es sei die schwierigste Entscheidung der vergangenen 19 Jahre gewesen, also seit der Gründung der Challenge 2002.