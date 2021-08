Ein Trabrenntag mit elf Prüfungen und mehreren hundert Zuschauern hat am Sonntag in Daglfing stattgefunden, der erste dieser Größe seit der Corona-Pandemie. Tageshöhepunkt war der mit 15 000 Euro dotierte Große Preis von Bayern, für den es in Bayard mit Robbin Bot im Sulky einen eindeutigen Favoriten gab - gewonnen hat dann aber trotzdem ein anderer, der von Michael Schmid gelenkte Italiano KP. Der dritte Teil der ebenfalls hochdotierten Dreijährigen-Offensive fand seinen Sieger in Lola Vici und Dennis Stangenberg.