Die Tour de Ski wird möglicherweise längerfristig nicht mehr in Deutschland Station machen. Das sagte der Sportliche Leiter Langlauf im DSV Andreas Schlütter. Zunächst wurde bekannt, dass Oberstdorf ab kommendem Winter wegen des neu eingeführten Neujahrsspringen der Frauen nicht mehr als Austragungsort zur Verfügung steht. Zudem ist die Schneesituation Anfang Januar im Allgäu prekär, was einen hohen Aufwand bei der Präparierung der Loipen bedeutet. Da der Weltverband Fis langfristig plant, momentan aber auch andere deutsche Veranstaltungsorte aus unterschiedlichen Gründen nicht infrage kommen, könnte Deutschland über Jahre nicht im Tour-Kalender auftauchen. In den 17 Jahren, die die Tour de Ski um den Jahreswechsel ausgetragen wurde, fehlte Deutschland bislang erst einmal. In der Saison 2013/2014 hatte Oberstdorf passen müssen.