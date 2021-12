Coletta Rydzek strahlte, nach dem besten Rennen ihrer Karriere fiel die Skilangläuferin jeder Teamkollegin um den Hals. "Das ist ein kleiner Traum. Ich werde diesen Tag einfach genießen", sagte die Oberstdorferin nach ihrem sechsten Rang im Freistil-Sprint zum Auftakt der Tour de Ski. Die 24-Jährige löste damit das Ticket für die Olympischen Spiele in Peking - wie zuvor ihr Bruder Johannes Rydzek in der Nordischen Kombination. Rydzek stürmte in Lenzerheide/ Schweiz als erste Deutsche seit Sandra Ringwald im Februar 2019 in ein Finale der besten sechs Läuferinnen. "Gerade als Sprinterin ist das der letzte Schritt. Dass ich zumindest in der ersten Runde auch so gut vorne mitkämpfen konnte, so nah am Podium, das hätte ich mir Anfang der Saison nicht träumen lassen", sagte Rydzek, die erst auf der letzten Runde abreißen lassen musste. Die ebenfalls aus Oberstdorf stammende Laura Gimmler schaffte es ins Halbfinale, auch das war bei den ersten vier Sprints der Weltcup-Saison keiner DSV-Starterin gelungen. In der Endabrechnung bedeutete das Rang neun und damit die halbe Norm für Peking.