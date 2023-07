Die Belgierin Lotte Kopecky hat die erste Etappe der Tour de France Femmes gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Die 27-Jährige setzte sich am Sonntag als Solistin durch. Beste Deutsche auf den 123,8 Kilometern mit Start und Ziel in Clermont-Ferrand war die deutsche Meisterin Liane Lippert auf Platz elf. Überschattet wurde der Auftakt von einem schweren Sturz der Spanierin Mireia Benito. "Sie ist bei Bewusstsein und auf dem Weg ins Krankenhaus", teilte ihr Team mit. Die zweite Ausgabe der neu aufgelegten Tour de France für Frauen führt über acht Etappen durch den Südwesten Frankreichs und endet am kommenden Sonntag in Pau. 2022 siegte die Niederländerin Annemiek van Vleuten.