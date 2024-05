Der Tischtennis-Erstligist TSV Bad Königshofen hat seine erste Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Kurz nach dem erstmaligen Erreichen der Playoffs meldete der Verein, dass der Kroate Filip Zeljko auch in der kommenden Saison für die Unterfranken aufschlagen wird. Er geht dann in sein neuntes Jahr für diesen Klub, zu dem er als 18-Jähriger in der zweiten Liga stieß - eine ungewöhnlich lange Zeitspanne in der Tischtennis-Bundesliga. Angesichts des bisher besten Abschneidens seit dem Aufstieg ist absehbar, dass weitere Vertragsverlängerungen folgen werden. Halbfinalgegner des TSV Bad Königshofen ist der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf, das Hinspiel gegen das Team um Timo Boll findet am Montag, 20. Mai (16 Uhr) in Unterfranken statt.