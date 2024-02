Tischtennis-WM:Deutsche Teams im Viertelfinale

Das deutsche Tischtennis-Männerteam hat bei der Weltmeisterschaft in Busan/Südkorea das Viertelfinale erreicht und sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Die Mannschaft um Dimitrij Ovtcharov schlug Iran 3:0, damit ist der Startplatz bei den Sommerspielen gesichert. Auch die Frauen, als EM-Siegerinnen bereits sicher für Paris qualifiziert, stehen nach einem 3:0 gegen Schweden im Viertelfinale. "Es hätte bis zum Ende noch in eine andere Richtung kippen können", sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf: "Es war eine gute und konzentrierte Leistung."