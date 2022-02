Der TSV Schwabhausen hat in der ersten Tischtennis-Bundesliga der Frauen einen knappe Auswärtsniederlage kassiert. Beim Schlusslicht SV Böblingen, das sich im Winter mit Lin Chia-Hsuan aus Taiwan und Leonie Hartbrich verstärkt hatte, unterlag das Team um Sabine Winter am Sonntag 4:6. Ausschlaggebend waren die Niederlagen in beiden Auftaktdoppeln. Sabine Winter und Mateja Jeger an den Positionen zwei und drei holten dann die volle Punktzahl, während die in Australien lebende Chinesin Liu Yangzi auch in ihrem zweiten Rückrundeneinsatz (nach dem 6:3-Erfolg in Bingen aus der Vorwoche) auf Position eins ebenso sieglos blieb wie im hinteren Paarkreuz Orsolya Feher. Trotzdem rangiert der TSV weiter auf Playoff-Platz drei.