Abdel-Kader Salifou hat einen neuen Verein gefunden. Nach je einem Jahr bei den bayerischen Tischtennis-Erstligisten TTC Neu-Ulm und TSV Bad Königshofen wechselt der Franzose zur neuen Saison zurück in seine Heimat. Der 31-Jährige hat dort bei C'Chartres TT unterschrieben. In Bad Königshofen gelang ihm in der abgelaufenen TTBL-Saison nach einer Corona-Erkrankung nur eine 2:9-Bilanz im Einzel und 0:1 im Doppel. Kurios: In Chartres wird er künftig gemeinsam mit Bence Majoros spielen - der junge Ungar hatte sich in der Saison 2018/19 in Bad Königshofen versucht und mit einer 4:16-Bilanz ebenfalls nur wenige Siege erreicht. Die Unterfranken haben als Salifous Nachfolger bereits den 19-jährigen Russen Maksim Grebnev verpflichtet, der aus der Neu-Ulmer Trainingsgruppe um Coach Dmitrij Mazunov kommt und kürzlich überraschend Zweiter der russischen Einzelmeisterschaften wurde. Ihre Verträge verlängert haben nach Routinier Bastian Steger zuletzt auch Kilian Ort und Filip Zeljko.