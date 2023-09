Die deutschen Tischtennis-Frauen haben bei der Europameisterschaft in Malmö zum neunten Mal den Team-Titel gewonnen und sich damit bereits für das Olympia-Turnier 2024 in Paris qualifiziert. Im Finale gegen Rumänien verteidigte das Team um die EM-Zweite Nina Mittelham (Berlin) durch ein 3:0 seinen (bei den Titelkämpfen 2021 bereits zurückeroberten) EM-Thron erfolgreich und blieb damit im gesamten Turnierverlauf ohne einen einzigen Spielverlust.

Zugleich nahm die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) Revanche für die unerwartete Endspielniederlage bei den Europaspielen im vergangenen Juni in Polen. Schließlich stellte die Mannschaft von Bundestrainerin Tamara Boros auch Ungarns 16 Jahre alten Titelrekord ein. Deren Spielerinnen hatten zwischen 1960 und 2007 als erste Frauen-Equipe in der 65-jährigen EM-Historie neunmal EM-Gold gewonnen. In der Malmö Arena holte Mittelham im dritten Einzel durch ein 3:2 gegen Andreea Dragoman nach Abwehr von zwei Matchbällen in der Verlängerung des Entscheidungssatzes mit 12:10 den entscheidenden Punkt für das Boros-Team. Die ehemalige EM-Zweite Xiaona Shan (Berlin) und die Weltranglistenzehnte Ying Han (Düsseldorf/Tarnobrzeg) hatten zuvor im sechsten Duell einem in EM-Finale durch Siege gegen Rumäniens Topspielerinnen Bernadette Szöcs und Elisabeta Samara die Weichen zum Titelgewinn gestellt.

Am Sonntagabend konnten auch die deutschen Männer um den zweimaligen WM-Dritten Timo Boll (Düsseldorf) ihre Serien ausbauen. Nach den vergangenen drei EM-Championaten seit 2017 trafen sie wieder auf Rekordchampion und Gastgeber Schweden. Außer 2011 hatten auch vor zehn Jahren beim EM-Turnier im österreichischen Schwechat beide DTTB-Mannschaften die Titel geholt. Im Falle des insgesamt zehnten Erfolgs für die DTTB-Männer würde zudem der 42 Jahre alte EM-Rekordsieger Boll seine Ausbeute auf insgesamt 21 EM-Goldmedaillen erhöhen.