Der Tischtennisprofi Patrick Baum hat Ioannis Sgouropoulos einiges voraus, nicht nur 13 Jahre mehr Lebenserfahrung. So war der ehemalige deutsche Nationalspieler einst Junioren-Weltmeister im Einzel und dreimal Team-Europameister. Nach drei Jahren in Frankreich ist der 34-Jährige zurück in der Bundesliga, tritt dort für Grenzau an. Sgouropoulos, 21, vom TTC Neu-Ulm hat immerhin vier EM-Titel im Nachwuchsbereich gewonnen, Weltmeister war er aber nicht, und bis vor wenigen Tagen hatte er auch in der TTBL eher mäßig abgeschnitten. Knapp zwar, aber er hatte doch alle vier seiner bisherigen Einzel verloren, während Baum gleich mal mit 4:0 Siegen in die Saison eingestiegen war.

Am Sonntag setzte sich nicht nur Neu-Ulm 3:1 gegen Grenzau durch, sondern auch Sgouropoulos gegen Baum, dessen Bilanz nun bei 9:5 steht. Der 21-jährige Grieche hatte bereits drei Tage zuvor seinen ersten Saisonsieg beim 3:0-Erfolg gegen Bad Königshofen verbucht, Trainer Dmitrij Mazunov hatte ihn im bayerischen Duell als Nummer eins aufgeboten und ihm dieses Vertrauen nun gegen Grenzau erneut geschenkt. Sgouropoulos zahlte es zunächst mit einem 3:0-Erfolg gegen Cristian Pletea zurück, ehe er dann auf Baum traf. Der hatte sich zuvor 3:1 gegen Lev Katsman durchgesetzt, Tiago Apolonia den TTC gegen Wu Jiaji in Führung gebracht. Sgouropoulos gelang gegen Baum ein fast identischer Erfolg wie jüngst gegen Bad Königshofens Filip Zeljko: Nach 0:2-Satzrückstand enge Situationen überstanden, den fünften Satz dann 11:2 gewonnen. Während Grenzau damit Vorletzter blieb, ist der TTC Neu-Ulm auf Playoff-Platz vier vorgerückt.