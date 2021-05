Anastasia Bondareva verlässt den Tischtennis-Erstligisten SV-DJK Kolbermoor. Die 18-Jährige, die 2019 mit dem deutschen Team die U18-Europameisterschaft gewann, schließt sich dem Ligakonkurrenten TTG Bingen/Münster-Sarmsheim an. Vom TV Busenbach war die Nachwuchshoffnung 2019 nach Oberbayern gewechselt, wo sie in zwei Spielzeiten je achtmal in Liga eins zum Zug kam; die zurückliegende Zweitliga-Saison war Corona-bedingt kurz nach Saisonstart abgebrochen worden. Nach bestandenem Abitur am Düsseldorfer Internat will Bondareva in Frankfurt ein duales Studium beginnen.