Zwei verlorene Auftaktdoppel im Rückspiel haben letztlich wohl den Ausschlag gegeben: Nach zwei Krimis gegen Böblingen hat der Frauen-Erstligist TSV Schwabhausen den Einzug ins Playoff-Halbfinale der Tischtennis-Bundesliga verpasst. Im Hinspiel am Freitag hatte Orsolya Feher bei 5:4-Führung gegen Böblingens Leonie Hartbrich einen 2:0-Satzvorsprung und damit di e Siegchance vergeben, so endete die Heimpartie nach Hartbrichs zweitem überraschenden Einzelsieg nur remis. Im Rückspiel am Sonntag bezog Schwabhausens Topspielerin Sabine Winter ihre einzige Niederlage in sechs Matches dieser Serie: das Doppel mit Liu Yangzi. Schwabhausen ging zwar trotzdem noch 4:3 in Führung, unterlag dann aber 4:6. Der zweite bayerische Klub, der SV-DJK Kolbermoor, hat nach einem lockeren 6:1-Auswärtssieg gegen Langstadt mit einem 6:3 am Sonntag den Halbfinaleinzug locker geschafft.