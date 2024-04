Für die SV Böblingen ist am Sonntag in der ersten Tischtennis-Bundesliga der Frauen eine Ära zu Ende gegangen - und damit auch für Nationalspielerin Annett Kaufmann: Mit einer 2:6-Niederlage am letzten Spieltag in Langstadt verabschiedete sich der schwäbische Klub als Tabellenletzter aus der Saison - und aus dem Profibereich. Denn genau wie der SV Schott Jena, der als Vorletzter ebenfalls die Playoffs verpasste, hatte Böblingen vor Wochen bereits seinen bevorstehenden Rückzug aus der Bundesliga angekündigt, im Gegensatz zum Aufsteiger aus Thüringen allerdings nach stolzen 25 Erstligajahren.