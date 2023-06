Die deutschen Tischtennisprofis Dang Qiu und Nina Mittelham haben die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris geschafft. Qiu, Europameister von Borussia Düsseldorf, und Mittelham (Berlin) gewannen bei den Europaspielen in Krakau den Mixed-Wettbewerb. Im Finale schlugen sie das ungarische Duo Exseki/Madarasz in 3:0 Sätzen. Weniger glänzend verliefen für Qiu und Mittelham jeweils die Einzel-Viertelfinals, die sie verloren. Auch Dimitrij Ovtcharov (Neu-Ulm) und Yin Hang (Düsseldorf) unterlagen jeweils ihren Gegnern. "Wir freuen uns sehr über das Mixed. Die Fahrkarte nach Paris hatte für uns bei diesen Spielen allerhöchste Priorität. Trotzdem sind mit den Einzelergebnissen nicht zufrieden", sagte Sportdirektor Richard Prause.