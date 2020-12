Die Tischtennis-Spielerinnen der TTC Eastside Berlin haben zum fünften Mal nach 2012, 2014, 2016 und 2017 die Champions League gewonnen. Am Dienstagabend besiegten sie das österreichische Team von Linz AG Froschberg 3:2. "Das war nichts für schwache Nerven. Wir haben eine super Teamleistung gezeigt", sagte Berlins Vereinspräsident Alexander Teichmann und sprach von einem "granatenmäßigen Damen-Tischtennis". Nina Mittelham, 24, hatte den Erfolg mit einem 3:2 gegen die Ukrainerin Margarita Pesotska perfekt gemacht. Neben der ehemaligen Doppel-Europameisterin punkteten in dem drei Stunden laufenden Finale in Linz auch Shan Xiaona, deutsche Olympia-Zweite mit chinesischer Herkunft, und die Niederländerin Britt Eerland. Der aktuelle Erfolg ist unter den Bedingungen der Corona-Pandemie ein ganz besonderer: Die Königsklasse 2019/20 war im April vor dem Halbfinale abgebrochen worden, alle vier Teams einschließlich Berlin werden vom europäischen Verband ETTU als Sieger geführt; die Berlinerinnen zählen diesen Erfolg in ihrer Vereinsstatistik aber nicht mit. Die Champions League 2020/21 wurde nun in nur einer Woche in einem Turnier ohne Zuschauer und in einer Hygiene-Blase ausgetragen.