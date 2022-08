Mit dem neuen Europameister Dang Qiu und der höchsten Dichte von Top-10-Spielern ihrer Geschichte startet die Tischtennis-Bundesliga am Sonntag in ihre neue Saison. Neben dem für Düsseldorf antretenden Dang Qiu schmettern sechs Tischtennisspieler aus dem Kreis der Weltelite für Bundesligisten. Für den Qualitätsschub sorgt vor allem der TTC Neu-Ulm. Der aus Russland in die Bundesliga zurückgekehrte Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov ist bei dem erst drei Jahre alten Klub, der nur aus dem Profi-Team besteht, als Nummer zehn schon der schwächste von vier Neulingen. Als Nummer eins für Neu-Ulm, schlägt Japans Wunderkind, der 19 Jahre alte Weltranglistenvierter Tomokazu Harimoto, auf.