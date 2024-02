Erst die linke Schulter, nun das rechte Auge: Der Traum von der siebten Olympiateilnahme droht für Timo Boll zu platzen. Deutschlands Tischtennis-Spitzenspieler musste seine Teilnahme an der Team-WM in Busan in Südkorea absagen. Eine Entzündung der Regenbogenhaut lässt einen Einsatz nicht zu. "Ich bin wirklich enttäuscht, dass ich die Weltmeisterschaften in Busan verpasse, vor allem weil ich mich körperlich wirklich gut gefühlt habe und die Form auch gestimmt hat", sagte Boll. Die Ärzte hätten ihm geraten, die Augen-Entzündung entsprechend zu behandeln und auszukurieren, damit der Sehnerv nicht bleibend geschädigt wird.