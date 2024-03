Die deutschen Tischtennis-Profis haben beim Grand Smash in Singapur überzeugt, für das Halbfinale reichte es am Freitag aber nicht mehr. Einen Tag nach seinem Sieg gegen Chinas Toptalent Lin Shidong verlor der 43 Jahre alte Rekord-Europameister Timo Boll am Freitag nach erneut starker Leistung in 3:4-Sätzen gegen Mannschaftsweltmeister Liang Jingkun aus China. Einzel-Europameister Dang Qiu unterlag dem Weltranglistenzweiten Wang Chuqin (China) 1:4. Auch die Siegesserie von Patrick Franziska endete, gegen Lin Yun-Ju aus Taiwan (1:4). Der 31-Jährige vom 1. FC Saarbrücken hatte zuvor Olympiasieger Ma Long und seinen deutschen Nationalmannschaftskollegen Dimitrij Ovtcharov besiegt.