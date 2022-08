Rekordeuropameister Timo Boll, 41, bangt um seine Teilnahme an der Tischtennis-Europameisterschaft in München. "Mein Rippenbruch macht mir aktuell wieder Probleme", ließ Boll am Mittwoch ausrichten. "Ich werde alles tun, um für München bereit zu sein. München wird sicherlich einer der letzten internationalen Auftritte vor meinen heimischen Fans in meiner Karriere." Boll hatte sich die Verletzung im Juni zugezogen. Auf die Frage, wie groß die Chancen auf Bolls Teilnahme an der EM vom 13. bis 21. August seien, sagte der deutsche Sportdirektor Richard Prause: "Es ist offen. Das legen wir in die Hände der Ärzte."