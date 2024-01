Der TSV Bad Königshofen hat weiter realistische Chancen, erstmals in die Playoffs der Tischtennis-Bundesliga einzuziehen. Am Samstag setzten sich die Unterfranken mit 3:1 gegen den ASV Grünwettersbach durch und schoben sich damit vorübergehend auf Rang drei. Der Japaner Jin Ueda, dem während der Vorrunde wegen eines Formfehlers die Spielberechtigung gefehlt hatte, führte das Team wie schon beim 3:0-Überraschungserfolg gegen Werder Bremen als Nummer eins an. Zu Beginn unterlag er zwar Ricardo Walther, doch weder sein Teamkollege Filip Zeljko noch Ueda selbst hatten später Probleme mit dem nach langer Verletzungspause zurückgekehrten ASV-Abwehrroutinier Wang Xi; den dritten Punkt für Bad Königshofen gewann Bastian Steger gegen Deni Kozul. Von den zuvor punktgleichen Rivalen im Fernduell um die Ränge drei und vier der Liga könnte sich am Sonntagabend Ochsenhausen wieder am TSV vorbeischieben, Bremen könnte am Mittwoch folgen. Mühlhausen dagegen verlor 0:3 gegen Bergneustadt. Bad Königshofen fehlt bereits seit Saisonbeginn der an der Bandscheibe verletzte Kilian Ort.