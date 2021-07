Das deutsche Tennisdoppel Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff hat die Medaillenchance bei den Olympischen Spielen in Tokio vertan. Im Viertelfinale unterlag das deutsche Duo am Mittwoch den US-Amerikanern Austin Krajicek und Tennys Sandgren verdient in zwei Sätzen 3:6 und 6:7 (4). Damit ist keine deutsche Paarung mehr im Wettbewerb. Das andere deutsche Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz war bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die bisher letzte olympische Medaille eines Herrendoppels feierten 2004 in Athen Nicolas Kiefer und Rainer Schüttler mit Silber. Im Einzel hatte Zverev zuvor seine Medaillenchance gewahrt. Gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili setzte sich der Weltranglistenfünfte in zwei Sätzen 6:4 und 7:6 (5) durch und geht nun am Donnerstag als Favorit ins Viertelfinale gegen den Franzosen Jeremy Chardy.